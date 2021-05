Achille Lauro sotto attacco per l’ospitata da Pio e Amedeo: «Mi danno dell’omofobo dopo anni che mi chiamano fr***, pensando di offendermi» (Di venerdì 7 maggio 2021) dopo essere stato tirato in ballo per la partecipazione al programma Felicissima Sera, condotto da Pio e Amedeo, Achille Lauro ha deciso di rispondere alle critiche montate per la sua ospitata nel programma. Ospitata su cui molti hanno polemizzato, dato che durante il programma è andato in scena un dialogo recitato dal duo comico in cui, secondo alcuni, è stato fatto un uso sbagliato del concetto di politicamente corretto in relazione a minoranze come neri e gay. «Da anni investo denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani» – scrive Lauro in un post su Instagram. Poi aggiunge che il suo impegno, soprattutto nei confronti delle minoranze, dei più deboli, degli emarginati, ha origine da «quando non avevo una lira. Mia madre mi ha educato insegnandomi che aiutare gli altri è ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021)essere stato tirato in ballo per la partecipazione al programma Felicissima Sera, condotto da Pio eha deciso di rispondere alle critiche montate per la sua ospitata nel programma. Ospitata su cui molti hanno polemizzato, dato che durante il programma è andato in scena un dialogo recitato dal duo comico in cui, secondo alcuni, è stato fatto un uso sbagliato del concetto di politicamente corretto in relazione a minoranze come neri e gay. «Dainvesto denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani» – scrivein un post su Instagram. Poi aggiunge che il suo impegno, soprattutto nei confronti delle minoranze, dei più deboli, degli emarginati, ha origine da «quando non avevo una lira. Mia madre mi ha educato insegnandomi che aiutare gli altri è ...

RadioItalia : Achille Lauro a cuore aperto: 'Non metto la mia vita privata in piazza sui social ma ho capito che, in alcuni momen… - Adnkronos : .@AchilleIDOL 'Mi hanno dato dell’omofobo': - dj_steveglam : Achille Lauro furioso dopo l'ospitata da Pio e Amedeo: «Mi hanno umiliato». Ecco cos'è accaduto - RADIOBRUNO1 : Lo sfogo di Achille Lauro: “Attenzione perché la realtà non è solo quella che vedete su giornali e tv”… - ciaoputtani : la mia prof di musica: “achille lauro che si veste con la pelle strana e le piume, lui è trasgressivo” -