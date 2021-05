Achille Lauro si sfoga: “Anni di umiliazioni e vergogna. Mi chiamano ‘froc*o’ pensando di offendermi” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo“, inizia così il lungo post pubblicato da Achille Lauro su Instagram ieri 6 maggio, proprio nei giorni in cui è al centro dell’attenzione mediatica: sia per le critiche ricevute in seguito alla partecipazione al programma di Pio e Amedeo Felicissima Sera sia per la tanto attesa pubblicazione del nuovo album dal titolo Lauro. E ancora: “L’ho capito quando mi hanno umiliato pensando che io sia un pagliaccio che si mette in mostra, ma nella mia interpretazione artistica la musica è conseguenza di Anni di umiliazioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo“, inizia così il lungo post pubblicato dasu Instagram ieri 6 maggio, proprio nei giorni in cui è al centro dell’attenzione mediatica: sia per le critiche ricevute in seguito alla partecipazione al programma di Pio e Amedeo Felicissima Sera sia per la tanto attesa pubblicazione del nuovo album dal titolo. E ancora: “L’ho capito quando mi hanno umiliatoche io sia un pagliaccio che si mette in mostra, ma nella mia interpretazione artistica la musica è conseguenza didie ...

