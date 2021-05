Achille Lauro criticato per Pio e Amedeo: “Mi danno dell’omofobo dopo anni che mi dicono fr***” (Di venerdì 7 maggio 2021) Achille Lauro si è sfogato via social dopo che sarebbe stato travolto da un’ondata di critiche per aver partecipato allo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Nei giorni scorsi uno sketch di Pio e Amedeo a Felicissima Sera (contro gli stereotipi del politically correct) è finito nell’occhio del ciclone. Achille Lauro, che era stato ospite del loro show e che aveva mostrato il suo apprezzamento per un post in cui i due comici spiegavano come mai non avrebbero chiesto scusa, è stato a sua volta travolto da una vera e propria bufera. Sui social il cantante si è sfogato con un lungo post in cui si è schernito dalle accuse: “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 7 maggio 2021)si è sfogato via socialche sarebbe stato travolto da un’ondata di critiche per aver partecipato allo show di Pio e, Felicissima Sera. Nei giorni scorsi uno sketch di Pio ea Felicissima Sera (contro gli stereotipi del politically correct) è finito nell’occhio del ciclone., che era stato ospite del loro show e che aveva mostrato il suo apprezzamento per un post in cui i due comici spiegavano come mai non avrebbero chiesto scusa, è stato a sua volta travolto da una vera e propria bufera. Sui social il cantante si è sfogato con un lungo post in cui si è schernito dalle accuse: “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in ...

Advertising

RadioItalia : Achille Lauro a cuore aperto: 'Non metto la mia vita privata in piazza sui social ma ho capito che, in alcuni momen… - Adnkronos : .@AchilleIDOL 'Mi hanno dato dell’omofobo': - infoitcultura : Achille Lauro, lo sfogo via social: «A chi non mi conosce» - infoitcultura : Achille Lauro si sfoga dopo l’ospitata da Pio e Amedeo: “Ora mi danno anche dell’omofobo” - infoitcultura : Achille Lauro, lo sfogo sui social: 'Mi danno dell’omofobo e del pagliaccio, adesso basta' -