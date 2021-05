Accademia Volley, domani sfida in trasferta con Vesuvio Oplonti (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ultima gara della prima fase per l’Accademia che domani pomeriggio farà tappa a Boscoreale (Na) per sfidare la squadra del Vesuvio Oplonti VOV. Si tratta di una sorta di ultimo test prima di affacciarsi sulla seconda fase di questo campionato: le giallorosse infatti sono già sicure del primato in classifica, conquistato con una giornata di anticipo grazie alla vittoria di sabato scorso con La Fiorente Maya, la quinta consecutiva. Ai box nell’ultimo turno di campionato, a suonare la carica per l’Accademia è l’opposto Anna Pericolo, già proiettata alla seconda fase: “Abbiamo ancora una partita da giocare nel nostro girone e, come sempre, scenderemo in campo per fare del nostro meglio. D’altronde potrebbe essere già un antipasto di quello che ci ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ultima gara della prima fase per l’chepomeriggio farà tappa a Boscoreale (Na) perre la squadra delVOV. Si tratta di una sorta di ultimo test prima di affacciarsi sulla seconda fase di questo campionato: le giallorosse infatti sono già sicure del primato in classifica, conquistato con una giornata di anticipo grazie alla vittoria di sabato scorso con La Fiorente Maya, la quinta consecutiva. Ai box nell’ultimo turno di campionato, a suonare la carica per l’è l’opposto Anna Pericolo, già proiettata alla seconda fase: “Abbiamo ancora una partita da giocare nel nostro girone e, come sempre, scenderemo in campo per fare del nostro meglio. D’altronde potrebbe essere già un antipasto di quello che ci ...

Advertising

anteprima24 : ** Accademia Volley, domani sfida in trasferta con Vesuvio Oplonti ** - ottopagine : L'Accademia Volley fa visita al Vesuvio Oplonti #Benevento - TV7Benevento : Accademia volley, vittoria e primato in cassaforte!... - zazoomblog : Accademia Volley vittoria e primato in cassaforte: battuta la Fiorente Maya in quattro set - #Accademia #Volley… - ilvaglio1 : Accademia Volley, vittoria e primato in cassaforte #AccademiaVolleyBenevento #lafiorentemayacamposano… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Volley Pallavolo. La Fiamma Torrese in corsa per l'A2 La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze del volley guidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni di Torre Annunziata, sabato 15 maggio, l'Accademia Sant'Anna Messina. 'Siamo estremamente felici che una compagine di Torre Annunziata ...

Torre Annunziata - Fiamma Torrese ai playoff, le congratulazioni del sindaco Ascione La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze del volley guidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni , sabato 15 maggio, l'Accademia Sant'Anna Messina. 'Siamo estremamente felici che una compagine di Torre Annunziata possa ambire ud un ...

Accademia Volley, domani sfida in trasferta con Vesuvio Oplonti anteprima24.it San Damaso la prima a scendere in campo Questo il calendario della prima fase dei playoff di Serie B2 femminile che vedrà protagoniste tre squadre della nostra provincia. Gara 1. Mercoledì 12 maggio, ore 21, Tieffe Service San Damaso-Spakka ...

Volley B1 Femminile, Fiamma Torrese ai playoff per inseguire il sogno Serie A2 La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze del volley guidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni, sabato 15 maggio, l’Accademia Sant’Anna Messina. «Siamo est ...

La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze delguidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni di Torre Annunziata, sabato 15 maggio, l'Sant'Anna Messina. 'Siamo estremamente felici che una compagine di Torre Annunziata ...La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze delguidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni , sabato 15 maggio, l'Sant'Anna Messina. 'Siamo estremamente felici che una compagine di Torre Annunziata possa ambire ud un ...Questo il calendario della prima fase dei playoff di Serie B2 femminile che vedrà protagoniste tre squadre della nostra provincia. Gara 1. Mercoledì 12 maggio, ore 21, Tieffe Service San Damaso-Spakka ...La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze del volley guidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni, sabato 15 maggio, l’Accademia Sant’Anna Messina. «Siamo est ...