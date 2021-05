“Abusata da lui, mi ha fatto di tutto”. Ora denuncia il cantante ‘chiacchierato’: “Ha la stanza per le ragazze” (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono artisti ‘dannati’, che il più delle volte vengono ricordati per le loro debolezze e i loro eccessi, a seconda dei casi. Eccessi che spesso si affermano e vengono ricordati più degli stessi meriti artistici. Soffermando l’attenzione sull’ultimo caso, non è la prima volta che Marilyn Manson viene tirato in ballo con accuse pesanti, oltre l’immaginabile. Pochi mesi fa è stata una sua ex compagna, l’attrice Evan Rachel Wood, a rilasciare dichiarazioni sconcertanti su di lui, parlando di violenze e abusi che sarebbero durati anni. Con dettagli davvero macabri. Un “lavaggio del cervello vero e proprio” che le avrebbe impedito di rendersi conto appieno della condotto di Marilyn Manson. Marilyn Manson, altre accuse di violenze e abusi Ma non è l’unica ad accusarlo. Oggi spunta la testimonianza della modella Ashley Morgan Smithline, anche lei ex compagna di Brian Warner, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono artisti ‘dannati’, che il più delle volte vengono ricordati per le loro debolezze e i loro eccessi, a seconda dei casi. Eccessi che spesso si affermano e vengono ricordati più degli stessi meriti artistici. Soffermando l’attenzione sull’ultimo caso, non è la prima volta che Marilyn Manson viene tirato in ballo con accuse pesanti, oltre l’immaginabile. Pochi mesi fa è stata una sua ex compagna, l’attrice Evan Rachel Wood, a rilasciare dichiarazioni sconcertanti su di lui, parlando di violenze e abusi che sarebbero durati anni. Con dettagli davvero macabri. Un “lavaggio del cervello vero e proprio” che le avrebbe impedito di rendersi conto appieno della condotto di Marilyn Manson. Marilyn Manson, altre accuse di violenze e abusi Ma non è l’unica ad accusarlo. Oggi spunta la testimonianza della modella Ashley Morgan Smithline, anche lei ex compagna di Brian Warner, ...

