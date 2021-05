Abito bianco | no grazie | le celeb che non si sono sposate con l’outfit tradizionale

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 7 maggio 2021) Giocare secondo le regole della moda? Le celeb non sempre lo fanno. Amano stupire, e rendiamo grazie a loro per questo. Perché, così facendo, creano tendenze e forniscono ispirazioni à la page da cogliere al volo. Come l’andare all’altare sì, ma non in bianco. E così, seguendo gli esempi famosi, molte sono le spose che hanno rinunciato nel tempo al tradizionale white dress, lanciato nell’immaginario comune dei sogni delle bride-to-be dalla regina Vittoria nel 1840. Prima del suo matrimonio, infatti, il bianco per le nozze non era scontato: con il suo vestito di pizzo candido non tipico al tempo, la regina ha ispirato le generazioni da allora. E continua a farlo ancora. L’abito da sposa della Regina Vittoria conservato a Kensington Palace. Foto Getty