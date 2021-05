"A tutti e subito". Remuzzi ribalta il quadro sui vaccini. Figliuolo, un drammatico errore? | Video (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccinare tutti, subito, anche a costo di finire le scorte del siero. Poi penseremo ai richiami. Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, interviene a Piazzapulita su La7 e ribalta, letteralmente, il quadro della lotta al coronavirus e della campagna vaccinale italiana. Tra i più illuminati sostenitori delle terapie domiciliari, mai ascoltato davvero dalle autorità politiche e dal Cts, il professor Remuzzi mette in guardia ora sul rischio legato alla scelta del commissario straordinario all'emergenza Francesco Figliuolo di ritardare la seconda dose da 28 a 42 giorni proprio per procedere speditamente alla immunizzazione della popolazione. Una campagna messa a repentaglio dalle sacche di resistenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccinare, anche a costo di finire le scorte del siero. Poi penseremo ai richiami. Il professor Giuseppe, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, interviene a Piazzapulita su La7 e, letteralmente, ildella lotta al coronavirus e della campagna vaccinale italiana. Tra i più illuminati sostenitori delle terapie domiciliari, mai ascoltato davvero dalle autorità politiche e dal Cts, il professormette in guardia ora sul rischio legato alla scelta del commissario straordinario all'emergenza Francescodi ritardare la seconda dose da 28 a 42 giorni proprio per procedere speditamente alla immunizzazione della popolazione. Una campagna messa a repentaglio dalle sacche di resistenze ...

