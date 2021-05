A San Casciano riapre il museo d' arte Giuliano Ghelli

Advertising

GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Dieci nuovi positivi al Covid-19 nei comuni del nostro territorio: solo San Casciano senza aument… - AlbertoCssvp : ARCI SAN CASCIANO vp - 28.5.21 ORE 18.00 INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CSSVP PRESENTAZIONE DEL QUADERNO - A… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Tornano a salire i nuovi positivi al Covid-19 nei comuni del nostro territorio: 17. Solo un comun… - Sestopoterecom : Polstrada di Rocca: flash mob l’8 maggio a Rocca San Casciano davanti al Comune - GazzChianti : SAN CASCIANO - Quando il restauro diventa (anche) una forma d’arte: gli splendidi lavori di Art-Craft. Andiamo a sc… -

Ultime Notizie dalla rete : San Casciano

LA NAZIONE

Val di Pesa (Firenze), 7 maggio 2021 - Con la riapertura al pubblico, partita ieri, il Museo d'Arte Giuliano Ghelli ditorna a stupire visitatori di ogni età con i capolavori ...Sempre in Via Bisarnella l'esposizione delle colture locali e toscane, con il mercato agroalimentare Dal'azienda agricolaPierino che porterà olio extravergine di oliva e vino ...Aperto e visitabile anche il laboratorio di restauro allestito all’interno del museo a cura della restauratrice Maura Masini ...Primo Maggio alle spalle tornano i banchi del ‘Mercatale in Empoli’, domani, sabato 8 maggio 2021, dalle 8 alle 13, sempre in Via Bisarnella. Sarà l’esposizione delle colture locali e toscane. Qualità ...