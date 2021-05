A maggio | i femminili di Condé Nast Italia celebrano la bellezza

Leggi su cityroma

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il numero di Vanity Fair uscito il 28 aprile e in edicola per 2 settimane celebra, in molte forme, una nuova idea di. Il mondo sta vivendo una profonda rivoluzione di valori, linguaggio e priorità e anche il concetto stesso dine esce trasformato nel profondo. Per rappresentare questo cambiamento sono stati scelti tre volti noti e amati della televisione: Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti, le tre donne di LOL Chi ride è fuori, il programma che, dopo un lungo periodo difficile, ha fatto di nuovo sorridere l’. Anche la cosmetica segue e interpreta la rivoluzione. Inclusione, diversità, well aging, rivendicazione della propria unicità sono i concetti che ispirano il mondo beauty. L’ideale non è più piacere, ma piacersi e gratificarsi. Ladiventa stile di vita che parte ...