A Kiev Blinken è di casa | promette aiuti ma chiede le riforme

(Di venerdì 7 maggio 2021) Per Antonyil primo viaggio in Ucraina da segretario di Stato è un ritorno. E’ stato adiverse volte durante l’Amministrazione Obama, ha il dossier ucraino molto a cuore, proprio come il presidente Joe Biden, per cui sa bene come muoversi, cosa dire, cosare. Non conosceva però il nuovo presidente Volodymyr Zelensky, che ha incontrato ieri per la prima volta. Zelensky è stato eletto nel 2019, c’era già Donald Trump allaBianca e il presidente ucraino venne coinvolto nell’Ucrainagate: la richiesta da parte di Trump di aiuto per screditare Biden. “Do me a favor”, gli disse l’ex presidente americano. E Zelensky il favore stava anche per farglielo, ma per fortuna, per lui e per l’Ucraina, non ne ha avuto il tempo. Le indiscrezioni arrivarono prima che lui potesse annunciare le indagini su Biden, il ...