96 mila mamme hanno perso il lavoro nel 2020 (Di venerdì 7 maggio 2021) In occasione della Festa della Mamma, Save the Children ha diffuso il 6° Rapporto "Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021", da cui emerge che 249mila donne nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, e ben 96mila sono mamme con figli minori. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : Save The Children lancia per il sesto anno consecutivo il Rapporto 'Le Equilibriste 2021', su maternità e lavoro. S… - SaveChildrenIT : Nell'anno della #pandemia, 96 mila mamme hanno perso il lavoro e tra queste 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni,… - LaStampa : In un anno di pandemia 96 mila mamme hanno perso il lavoro in Italia - CorriereCitta : 96 mila mamme hanno perso il lavoro nel 2020 - MaMaurizi9 : RT @claudio_2022: Lavoro: Quasi 100 mila mamme hanno perso il lavoro a causa della pandemia. Ancora si può dire mamma? Io lo dirò fino a… -