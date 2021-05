7 maggio | il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ildel ministero della Salute sull’emergenzaindi, 72021, con i casi di Covid-19 nelle regioni e e i dati della Protezione Civile. Ieri erano 11.807 i contagiati, 258 i morti e 15.867 i guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornarein, ildel 7Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi didisecondo ildegli enti locali è questa: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; il Lazio ha nuovi casi di positivi ale morti; i ...

Advertising

SkyTG24 : #Vaccini, anche ieri più di 500mila somministrazioni - SkyTG24 : Secondo la bozza del monitoraggio #Iss, nessuna regione presenta un rischio alto, mentre sei aree sono a rischio mo… - SalvatoreMaior3 : RT @SkyTG24: Secondo la bozza del monitoraggio #Iss, nessuna regione presenta un rischio alto, mentre sei aree sono a rischio moderato: htt… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - leggoit : Covid nel Lazio, il bollettino di venerdì 7 maggio: 17 morti e 1.063 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : maggio bollettino

La Basilicata da lunedì 10sarà in zona gialla. Ne da conferma la TgR Basilicata, la quale cita fonti vicine al ...82 contro l'1,02 della scorsa settimana e, stando all'ultimo...... informa che oggi venerdì 72021 in Puglia, sono stati registrati 11.686 test per l'... Ilepidemiologico Regione Puglia 7.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/uMGN7La Regione Emilia Romagna è fra le 12 che hanno mancato il target settimanale del commissario Figliuolo ma è la prima per copertura vaccinale degli over 80 ...L'ex pilota argentino e attualmente senatore è ricoverato nella città di Santa Fe. Gli esami programmati ai quali si è sottoposto hanno consigliato ai medici il trattamento in terapia intensiva ...