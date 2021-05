7 maggio | il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo i 11.807 nuovi casi e i 258 morti di ieri la situazione dei contagi diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile : articolo in aggiornamento I nuovi casi disuddivisi regione per regione: in Basilicata 120 nuovi casi su un totale di 1.366 tamponi molecolari, e si registrano due decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 157 (-7): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 32 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza, 13 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 6 in medicina interna Covid e 6 in terapia ...