5 Stelle divisi | centrodestra pure E la svolta Draghi non basta L’analisi di Diamanti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si gioca tutti sui nomi degli iscritti. Cadono le, nel Movimento, ma aumentano i dissidi. La lacerazione fra Casaleggio jr e il leader in pectore Giuseppe Conte è sempre più profonda. Difficilmente si rimarginerà, visto che si è consumata sulla ‘pelle’ della base. Rousseau. «Per legge – ha detto l’ex premier – Casaleggio è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare». Altrimenti si arrabbia. E si ricorre al Garante della Privacy prima, e al tribunale dopo. In nome della legge. Ep, «è meglio che questo problema sia scoppiato ora, e che si risolva in fretta, in modo tale da dare a Conte l’opportunità di imprimere un cambiamento all’interno del Movimento, forte del largo consenso che riscuote». Ne è convinto Giovanni, co-fondatore e amministratore di Quorum e ...

JoeWolve : @justeucitizen Guarda che per il momento non c'è notizia che riporti che i 5 stelle si siano divisi. - justeucitizen : @JoeWolve Intanto sul fatto che avrebbe creato un proprio partito e che i 5 stelle si sarebbero divisi, ho avuto ra… -

