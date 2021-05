Zoomarine | con 400 animali sabato 8 maggio riapre giardino zoologico

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Labitalia) - Ildiapre le porte della grande area verde, 40 ettari di macchia mediterranea che ospita ben 400di 36 specie diverse, la prima struttura in Italia a ricevere il riconoscimento dinel 2009. Da, solo nei fine settimana die giugno, ildisarà quindi visitabile, per un percorso educational all'aria aperta pensato in totale sicurezza per gli ospiti del parco alle porte di Roma. Per garantire la migliore offerta educativa, ildiha messo a punto un rinnovato programma ricco di ...