Zona rossa, arancione, gialla: regole, cosa cambia oggi (Di giovedì 6 maggio 2021) Zona gialla, arancione e rossa. regole su spostamenti, ristoranti, scuola, bar. Mentre prosegue il dibattito sul coprifuoco – attualmente fissato alle 22 – oggi arriva il verdetto sulle regioni che possono cambiare colore. Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da Lazio a Puglia si aspettano i dati del monitoraggio covid e poi l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Si parte da una cartina in cui quasi tutte le regioni sono gialle, con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena con i clienti all’aperto. Ecco la mappa: Zona rossa: Valle d’Aosta. Zona arancione: Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Zona gialla: Abruzzo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021)su spostamenti, ristoranti, scuola, bar. Mentre prosegue il dibattito sul coprifuoco – attualmente fissato alle 22 –arriva il verdetto sulle regioni che possonore colore. Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da Lazio a Puglia si aspettano i dati del monitoraggio covid e poi l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Si parte da una cartina in cui quasi tutte le regioni sono gialle, con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena con i clienti all’aperto. Ecco la mappa:: Valle d’Aosta.: Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.: Abruzzo, ...

borghi_claudio : Già che a #piazzapulita si parla di Sardegna ricordiamo che non è un esempio di come la zona bianca faccia danno ma… - fanpage : Chi rischia di stare tra zona arancione e rossa. - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: zona rossa in provincia di Latina #ANSA - gbrera : RT @GiancarloDeRisi: Va bene l'autoironia visto che rassegnarsi non vale. Lampedusa resta zona rossa: arrivano, sbarcano e li portano subit… - falconiere_mark : Covid, da lunedì nessuna zona rossa in Italia | Pressing sul governo per la riapertura dei ristoranti al chiuso e d… -