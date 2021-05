Zona Euro | vendite al dettaglio oltre attese

Advertising

Eurostat ha reso noto che a febbraio il volume delle vendite al dettaglio nellae' cresciuto del 2,7% su base mensile (consensus +1,5%), risultando però inferiore al 4,2% di febbraio (rivisto da +3%). Su base annuale l'indice ha registrato un incremento del 12% dal - 1,...Rallenta il passo il volume delle vendite al dettaglio nellanel mese di marzo: su base mensile la crescita è stata del +2,7%, in calo rispetto al precedente +4,2% (la previsione era +1,5%). Su base annuale invece +12%, in aumento rispetto al ...Le carte di credito sono degli strumenti di pagamento grazie ai quali è possibile trasferire quanto spese nel mese corrente al mese successivo, nel rispetto dei limiti del plafond. Per questo motivo, ...(Teleborsa) - Segnali di forte recupero giungono dal commercio al dettaglio dell'Eurozona a marzo. Secondo l'Eurostat, le vendite sono salite del 2,7% su base mensile dopo il +4,2% di febbraio (dato..