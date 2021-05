Zona Bianca, scontro epico tra il Prof Bassetti e Antonella Boralevi: “Vada a quel paese, me ne vado offeso” (Di giovedì 6 maggio 2021) Puntata piena di colpi di scena quella di ieri di Zona Bianca. In studio Antonella Boralevi è stata attaccata (per il suo pensiero sulle restrizioni volute dal governo) da Daniela Santanchè. L’esponente di Fratelli d’Italia rivolgendosi alla scrittrice ha detto: “Lei non conosce l’educazione. Non lascia parlare. La smetta, che poi vorrei sentir parlare il Professor Bassetti, che a differenza sua è una persona che sta in corsia“. Frase alla quale la Boralevi ha risposto con una shade: “Sta in corsia? Poco, perché sta molto in televisione“. In collegamento il Professor Bassetti (che ha discusso anche con Simona Ventura) è sbottato contro l’ospite in studio. “Ma vai a fa***lo, vai a fan****. Questa signora ha detto una ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021) Puntata piena di colpi di scenala di ieri di. In studioè stata attaccata (per il suo pensiero sulle restrizioni volute dal governo) da Daniela Santanchè. L’esponente di Fratelli d’Italia rivolgendosi alla scrittrice ha detto: “Lei non conosce l’educazione. Non lascia parlare. La smetta, che poi vorrei sentir parlare ilessor, che a differenza sua è una persona che sta in corsia“. Frase alla quale laha risposto con una shade: “Sta in corsia? Poco, perché sta molto in televisione“. In collegamento ilessor(che ha discusso anche con Simona Ventura) è sbottato contro l’ospite in studio. “Ma vai a fa***lo, vai a fan****. Questa signora ha detto una ...

