Zona Bianca, Boralevi vs Bassetti. Il virologo: «Vai a fanc*lo. Ignorante, si deve vergognare» – Video (Di giovedì 6 maggio 2021) Bassetti vs Boralevi - Zona Bianca Il virologo Matteo Bassetti sta troppo in televisione? Di certo, d'ora in poi si terrà alla larga dai salotti in cui partecipa l'opinionista Antonella Boralevi. Entrambi ospiti di Giuseppe Brindisi nella puntata di Zona Bianca in onda ieri sera, i due si sono infatti resi protagonisti di un'accesa discussione. L'uomo è andato su tutte le furie per una "battuta" di troppo della donna sul suo presenzialismo catodico. "Vai a fanc*lo" è la colorita risposta del Direttore Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova. La discussione ha preso il via subito dopo una provocazione della scrittrice nei confronti di Daniela Santanché, tacciata di non essere abbastanza informata in ...

