Ylenia Lombardo: la donna trovata morta carbonizzata a San Paolo Belsito (Di giovedì 6 maggio 2021) Il corpo di Ylenia Lombardo è stato trovato ieri pomeriggio nel suo appartamento a San Paolo Belsito in provincia di Napoli. I Carabinieri sono al lavoro per accertare le cause della sua morte. Non è esclusa la pista dell’omicidio Ylenia aveva 33 anni ed era mamma di una bambina che vive a Roma con la nonna materna. La donna nei prossimi giorni sarebbe andata a trovarla. Ieri pomeriggio i vicini, allertati dal fumo e dall’odore di bruciato che proveniva dall’appartamento al piano terra in via via Ferdinando Scala, hanno dato l’allarme. All’interno dell’abitazione il corpo di Ylenia semicarbonizzato. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro, sotto il coordinamento della Procura locale, per accertare la causa e la dinamica della morte. Sul posto per i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Il corpo diè stato trovato ieri pomeriggio nel suo appartamento a Sanin provincia di Napoli. I Carabinieri sono al lavoro per accertare le cause della sua morte. Non è esclusa la pista dell’omicidioaveva 33 anni ed era mamma di una bambina che vive a Roma con la nonna materna. Lanei prossimi giorni sarebbe andata a trovarla. Ieri pomeriggio i vicini, allertati dal fumo e dall’odore di bruciato che proveniva dall’appartamento al piano terra in via via Ferdinando Scala, hanno dato l’allarme. All’interno dell’abitazione il corpo disemicarbonizzato. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro, sotto il coordinamento della Procura locale, per accertare la causa e la dinamica della morte. Sul posto per i ...

Advertising

bassairpinia : PAGO DEL VALLO DI LAURO. Paese in lutto per la tragica morte di Ylenia Lombardo di 33 anni - - NapoliToday : #Cronaca Orrore in provincia, ritrovato in casa il corpo carbonizzato di una 33enne - fisco24_info : Napoli, 33enne trovata morta carbonizzata in casa: indagini in corso: Il corpo di Ylenia Lombardo è stato rinvenuto… - LaNotiziaTweet : Ylenia Lombardo: la giovane mamma ritrovata carbonizzata in casa a San Paolo Bel Sito - Caterin28039224 : @Ylenia_Lombardo Buongiorno #SenÇalKapimi #EdSer -