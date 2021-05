Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ecco perché potrebbe essere il miglior smartphone da comprare a meno di 500 euro (Di giovedì 6 maggio 2021) Xiaomi Mi 11 Lite 5G è la risposta dell’azienda cinese a chi vuole prestazioni e design ad un prezzo contenuto. In un anno di transizione come questo in cui è fondamentale puntare sulla concretezza dopo la grande sbornia di smartphone pieghevoli e fotocamere roboanti, questo telefono è tutto ciò che serve a chi vuole spendere meno di 500 euro. Uscito in due versioni – 4G e 5G – il Mi 11 Lite prova a coprire tutte le necessità su fasce di prezzo differenti: se vuoi risparmiare qualcosa e abiti in una zona non coperta dal 5G è meglio optare per il modello base, altrimenti i 150€ di differenza tra i due telefoni sono giustificati da un processore più veloce e da un tocco di qualità in più dal punto di vista fotografico (a cambiare è la camera frontale. ecco la nostra ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021)Mi 115G è la risposta dell’azienda cinese a chi vuole prestazioni e design ad un prezzo contenuto. In un anno di transizione come questo in cui è fondamentale puntare sulla concretezza dopo la grande sbornia dipieghevoli e fotocamere roboanti, questo telefono è tutto ciò che serve a chi vuole spenderedi 500. Uscito in due versioni – 4G e 5G – il Mi 11prova a coprire tutte le necessità su fasce di prezzo differenti: se vuoi risparmiare qualcosa e abiti in una zona non coperta dal 5G è meglio optare per il modello base, altrimenti i 150€ di differenza tra i due telefoni sono giustificati da un processore più veloce e da un tocco di qualità in più dal punto di vista fotografico (a cambiare è la camera frontale.la nostra ...

