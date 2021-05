Werner e Mount stendono il Real | gli highlights del 2 - 0 del Chelsea

pisto_gol : Grandissima partita del Chelsea di Tuchel, che domina il Real, segna due volte con Werner e Mount, spreca almeno 4… - SkySport : ?? CHELSEA-REAL MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Werner (28’) ? #Mount (85’) ?? - Tachifluencer2 : RT @pisto_gol: Grandissima partita del Chelsea di Tuchel, che domina il Real, segna due volte con Werner e Mount, spreca almeno 4 palle-gol… - infoitsport : Chelsea-Real Madrid 2-0, i Blues raggiungono il Manchester City nella finale di Istanbul: decidono Werner e Mount - infoitsport : Champions, Chelsea-Real Madrid 2-0: decidono Werner e Mount, finale tutta inglese con il City -

Ultime Notizie dalla rete : Werner Mount

Corriere dello Sport.it

Le immagini della vittoria per 2 - 0 del Chelsea sul Real Madrid nel ritorno della semifinale di Champions League (andata 1 - 1): gol diInfatti, a completare il trio consarà. Terzetto difensivo 'pesante' con Rüdiger, Christensen e Thiago Silva. A differenza delle anticipazioni dei media spagnoli, Zidane decide di ...Goals by Timo Werner and Mason Mount sent Chelsea into a Champions League final showdown with Manchester City as they outclassed Real Madrid to win 2-0 for a 3-1 aggregate triumph at Stamford Bridge ...Thomas Tuchel has insisted Chelsea will be brimming with self-confidence against Manchester City in the Champions League final. Timo Werner and Mason Mount’s goals sunk Real Madrid 2-0 at Stamford ...