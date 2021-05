Wall Street | cosa si prepara per l’élite dei padroni del mondo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Zeru tituli” si può dire anche a. I grandi gestori di fondi globali minimizzano. Sono scettici. In realtà hanno paura. Puntano a non rovinare l’ipocrita festa dell’infinito rialzo a New York e su tutte le borse, asimmetrico e anzi inversamente proporzionale rispetto ai 3,25 milioni di morti di Covid. Masiperdidelche continua a vedere bianco un cigno nero, mille volte annunciato? Per cominciare, e non è roba solo da ingegneri, c’è su scala globale una forte carenza di semiconduttori. Si usano in tutto ciò che è elettronico, sfida non eclatante per il grande pubblico ma vitale. I chip, o la mancanza degli stessi, pesano sull’azionario e sulle fabbriche, quindi anche sul lavoro. L’Amministratore delegato di Intel, ...