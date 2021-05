Voto di scambio, Roberto Rosso: “Ho sindrome bipolare, campagne elettorali erano la mia droga” (Di giovedì 6 maggio 2021) Roberto Rosso, ex assessore regionale, ha rilasciato dichiarazioni spontanee prima dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto nel corso dell’udienza del processo ‘Fenice-Carminius’, sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel Torinese in cui è imputato con l’accusa di Voto di scambio politico-mafioso. Davanti al pm Paolo Toso nell’aula bunker delle Vallette Rosso ha dichiarato di essere affetto da “sindrome bipolare. Alterno momenti ‘up’ a quelli ‘down’ e nei momenti di euforia le campagne elettorali erano la mia droga”. “Ho letto e riletto le ordinanze in cui mi si accusa e da un anno e mezzo mi chiedo come possa essere finito in una situazione del genere – continua Rosso oggi ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 6 maggio 2021), ex assessore regionale, ha rilasciato dichiarazioni spontanee prima dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto nel corso dell’udienza del processo ‘Fenice-Carminius’, sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel Torinese in cui è imputato con l’accusa didipolitico-mafioso. Davanti al pm Paolo Toso nell’aula bunker delle Valletteha dichiarato di essere affetto da “. Alterno momenti ‘up’ a quelli ‘down’ e nei momenti di euforia lela mia”. “Ho letto e riletto le ordinanze in cui mi si accusa e da un anno e mezzo mi chiedo come possa essere finito in una situazione del genere – continuaoggi ...

