Von der Leyen | “L’Ue pronta alla sospensione dei brevetti sui vaccini L’Italia aveva ragione | dovevamo intervenire”

Advertising

repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - gennaromigliore : Prendetevi qualche minuto per ascoltare le parole della presidente Ursula Von der Leyen. Una lezione straordinaria… - PMicarelli : Von der Leyen, Italia aveva ragione su intervento Ue su Covid - Europa - - Frances47226166 : RT @FQLive: #ULTIMORA Von der Leyen: 'L'Italia aveva ragione a chiedere l'intervento Ue per il Covid' - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Leyen prosegue: "A oggi 200 mln di vaccini sono stati distribuiti in Ue Abbastanza per vaccinare almeno metà della popolazione adulta europea almeno una volta". Sulla proposta Usa di revocare ...Quello che conta sono le ferme e crescenti consegne di vaccini agli europei e al mondo", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, nel suo discorso sullo Stato dell'...Finanza.com è una testata giornalistica registrata. Registrazione tribunale di Milano n. 829 del 26/11/2004 © Finanza.com 1999-2020 \| T-Mediahouse - P. IVA 06933670967 ..."La campagna vaccinazione anti covid in Ue è un successo", a dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che ha aggiunto: "La nostra campagna di vaccinazione è un successo. Qu ...