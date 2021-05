Villarreal, per Emery la quinta finale di Europa League: è record (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Villarreal ha conquistato la finale di Europa League, guidata da Unai Emery, tecnico basco, che centra la quinta finale della seconda competizione europea, mettendo sempre di più il suo volto a quello di questa competizione. Emery ha vinto tre volte di fila questa competizione con il Siviglia, nel 2013-14, 2014-15 e 2015-16. Ha poi raggiunto la finale con l’Arsenal nel 2019, persa nettamente 4-1 contro il Chelsea di Sarri. Ora è di nuovo in finale con il Villarreal, finale il 26 maggio a Danzica, per centrare il poker di successi, Red Devils permettendo. Foto: Twitter Villarreal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilha conquistato ladi, guidata da Unai, tecnico basco, che centra ladella seconda competizione europea, mettendo sempre di più il suo volto a quello di questa competizione.ha vinto tre volte di fila questa competizione con il Siviglia, nel 2013-14, 2014-15 e 2015-16. Ha poi raggiunto lacon l’Arsenal nel 2019, persa nettamente 4-1 contro il Chelsea di Sarri. Ora è di nuovo incon ilil 26 maggio a Danzica, per centrare il poker di successi, Red Devils permettendo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Arsenal-Villarreal 0-0, highlights: Emery vola (ancora) in finale: Resiste il muro del Villarreal nella nottata del… - sportli26181512 : #Arsenal-#Villarreal 0-0: i pali fermano Aubameyang, altra finale per Emery: Nella semifinale di ritorno sono due i… - Pall_Gonfiato : #EuropaLeague - Il racconto del match tra #Arsenal e #Villarreal - dalbertocarlos_ : @PandArancio Però il Villarreal non ha la difesa della Roma, seriamente io darei un 60-40 per lo Utd, sarà più equi… - spagnolo_il : Prima finale europea per il #Villarreal che nonostante 90 minuti di sofferenza (e un #Rulli che sui palloni alti ha… -