VIDEO Roger Federer si allena sulla terra rossa | lo svizzero pronto a rientrare nell’ATP di Ginevra

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare:per tornare in campo. Il campione elvetico tornerà a calcare i campi del circuito ATP il 16 maggio, nel torneo di casa a, l’elvetico vorrà sondare la sua condizione dopo aver scelto di fermarsi e dedicarsi aglimenti poco dopo il torneo sul cemento di Doha. Alcuni giorni fa, il coach Severin Lüthi che lo segue da diverso tempo si era detto un po’ preoccupato della condizione di. Di fatto, i due target principali dell’asso nativo di Basilea saranno Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver dovuto affrontare due operazioni al ginocchio nel 2020,vuole comunque recitare un ruolo da protagonista in questa ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Roger Federer pronto a tornare a #Ginevra: il video dell'allenamento del campione elvetico - La7tv : #intanto Lo spot da ridere con Robert De Niro e Roger Federer - catheynickell : B @charli_kent E @TheLovellGroup E @zotgrl A @roger_hutchison M @LoneStarLit A @MaryleeMacD Z @anicarissi I… - Leseidimattinah : RT @DarioPuppo: Bob De Niro rifiuta di girare un film in Svizzera con Roger Federer! #NoDrama #Federer #DeNiro #Svizzera @MySwitzerland_i… - JingleBeIIis : 'No Drama', il video promozionale sulla Svizzera con Robert De Niro e Roger Federer. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roger

Nel breve, De Niro rifiuta l'invito diFederer a prendere parte a un film sulla Svizzera. ', il tuo Paese è troppo perfetto!', spiega l'attore americano. De Niro non mette in dubbio ...... in questo senso è disponibile anche il servizio di diretta streaming, senza costi ... due anni fa si diceva che potesse fare grandi cose sull'erba, ricorderete l'incrocio a Wimbledon con...Autrice dello spot globale ‘No Drama’ di Svizzera Turismo è l’agenzia Wirz BBDO, regia di Martin Werner per Pumpkin Film ...Il conto alla rovescia sta per terminare: Roger Federer è pronto per tornare in campo. Il campione elvetico tornerà a calcare i campi del circuito ATP il 16 maggio, nel torneo di casa a Ginevra. Sulla ...