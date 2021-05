VIDEO Europa League 2021, la Roma vince 3-2 contro il Manchester United. I giallorossi eliminati (Di giovedì 6 maggio 2021) Vittoria inutile della Roma che batte 3-2 il Manchester United nella gara di ritorno della semifinale di Europa League. I giallorossi erano chiamati a un’impresa epica quella di provare a ribaltare il 6-2 dell’andata, impresa fuori dalla portata dei ragazzi di Paulo Fonseca. Ad aprire le danze ci ha pensato Cavani che al 26? ha sbloccato il risultato con un comodo tocco sotto porta. Al 57? Dzeko da pochi passi non sbaglia e riporta in parità il parziale. Tre minuti più tardi la Roma ribalta la situazione con Cristante che beffa De Gea con un preciso tiro da fuori. Al 68? gli ospiti ritrovano la parità ancora con Cavani che non sbaglia il colpo di testa sull’assist di Bruno Fernandes. A regalare la soddisfazione del successo alla squadra di Fonseca ci pensa Telles che ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Vittoria inutile dellache batte 3-2 ilnella gara di ritorno della semifinale di. Ierano chiamati a un’impresa epica quella di provare a ribaltare il 6-2 dell’andata, impresa fuori dalla portata dei ragazzi di Paulo Fonseca. Ad aprire le danze ci ha pensato Cavani che al 26? ha sbloccato il risultato con un comodo tocco sotto porta. Al 57? Dzeko da pochi passi non sbaglia e riporta in parità il parziale. Tre minuti più tardi laribalta la situazione con Cristante che beffa De Gea con un preciso tiro da fuori. Al 68? gli ospiti ritrovano la parità ancora con Cavani che non sbaglia il colpo di testa sull’assist di Bruno Fernandes. A regalare la soddisfazione del successo alla squadra di Fonseca ci pensa Telles che ...

Advertising

Open_gol : «Gli italiani chiesero la solidarietà e il coordinamento dell’Europa. E avevano ragione: l’Ue doveva intervenire» - VMSportIE : FT in Rome. Roma 3-2 Man United (5-8 agg) Manchester United are into the UEFA Europa League final! #ROMMUN | #UEL - EnricoLetta : Cos’è la #CoFoE? È la Conferenza sul futuro dell’#Europa. È fondamentale perché mobilita i cittadini, li fa discute… - NiccoloPacella : Quindi alla luce del Villarreal che avremmo incontrato in finale e avremmo tritato, l’EUROPA LEAGUE 2021 è stata de… - fabiom71 : RT @Misurelli77: Abbiamo i fascisti del terzo millennio (con le svastiche al collo) nel giardino di casa,ma per la destra più becera d'Euro… -