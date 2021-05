“Vi saluto dai miei 59 chili”. Dimagrito 21 chili, Gilles Rocca irriconoscibile dopo l’Isola dei famosi (Di giovedì 6 maggio 2021) È tornato dall’Isola dei famosi e ha alzato un polverone che non ha lasciato nessuno indifferente. Stiamo parlando di Gilles Rocca, attore e regista che di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi è stato uno dei protagonisti assoluti nel bene e nel male. Arrivato in Honduras come ‘maschio Alpha”, Gilles Rocca si è invece mostrato fragile e per questo motivo è stato criticato da tanti. Per non parlare della prova del bacio in apnea che avrebbe dovuto fare con Francesca Lodo e che invece ha rifiutato per rispetto alla fidanzata Miriam. Il naufrago è stato pesantemente attaccato perché così facendo non ha permesso alla Lodo di avere la ricompensa che prevedeva un piatto di pasta. In queste ore suo account Instagram è scomparsa la foto in cui annunciava la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) È tornato daldeie ha alzato un polverone che non ha lasciato nessuno indifferente. Stiamo parlando di, attore e regista che di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi è stato uno dei protagonisti assoluti nel bene e nel male. Arrivato in Honduras come ‘maschio Alpha”,si è invece mostrato fragile e per questo motivo è stato criticato da tanti. Per non parlare della prova del bacio in apnea che avrebbe dovuto fare con Francesca Lodo e che invece ha rifiutato per rispetto alla fidanzata Miriam. Il naufrago è stato pesantemente attaccato perché così facendo non ha permesso alla Lodo di avere la ricompensa che prevedeva un piatto di pasta. In queste ore suo account Instagram è scomparsa la foto in cui annunciava la sua ...

