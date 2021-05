Venerdì 7/5 nuova azione di disobbedienza sociale di Maurizio Bolognetti. (Di giovedì 6 maggio 2021) No ai discriminatori e ricattatori “Certificati Verdi”. Venerdì 7 maggio, Maurizio Bolognetti darà vita a una nuova azione di disobbedienza civile. Bolognetti, che è corrispondente di Radio Radicale, è in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 14 aprile per chiedere verità “su 15 mesi di emergenza sanitaria fattasi emergenza democratica”. Ecco il testo della lettera inviata al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Gentile Ministro, la presente solo per comunicarle che alle ore 15.00 di Venerdì 7 maggio partirò da Latronico (Basilicata) per recarmi a Padula (Campania). In base alle disposizioni vigenti il mio viaggio risulta vietato. Mi limito a rappresentarle che non mi sposterò per questioni di lavoro, necessità o salute. Mi recherò a Padula ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) No ai discriminatori e ricattatori “Certificati Verdi”.7 maggio,darà vita a unadicivile., che è corrispondente di Radio Radicale, è in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 14 aprile per chiedere verità “su 15 mesi di emergenza sanitaria fattasi emergenza democratica”. Ecco il testo della lettera inviata al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Gentile Ministro, la presente solo per comunicarle che alle ore 15.00 di7 maggio partirò da Latronico (Basilicata) per recarmi a Padula (Campania). In base alle disposizioni vigenti il mio viaggio risulta vietato. Mi limito a rappresentarle che non mi sposterò per questioni di lavoro, necessità o salute. Mi recherò a Padula ...

Advertising

sandrogozi : Senza una giustizia più veloce ed efficace sarà impossibile garantire una vera ripartenza del nostro Paese ????. Appu… - Costanzo : Da oggi lunedì 3 maggio parte la nuova avventura radiofonica di Maurizio Costanzo che insieme a @carlottaquadri con… - advgiornalista : RT @AssoCare: No ai discriminatori e ricattatori “Certificati Verdi”. Venerdì 7 maggio, Maurizio Bolognetti darà vita a una nuova azione di… - AssoCare : No ai discriminatori e ricattatori “Certificati Verdi”. Venerdì 7 maggio, Maurizio Bolognetti darà vita a una nuova… - venetolink : RT @CittadiVicenza: Danza in Rete Festival #Vicenza – #Schio ??Da venerdì 4 giugno a sabato 24 luglio 2021 ?????Titolo della quarta edizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì nuova Chi sono le mogli di Pio e Amedeo, Cristina Garofalo e Maria Finizio ... intitolato Felicissima sera, va in onda su Canale 5 in prima serata da venerdì 16 aprile. Maria ...la moglie di Pio D'Antini lavora come modella e grazie ai social ha iniziato anche una nuova carriera ...

Nuovo rimbalzo e ora dove sono diretti i mercati azionari? ...stime dell'inflazione futura? Il frattale annuale dalla prossima settimana è vicino a una nuova ...che riporta la tendenza in corso e i livelli di inversione da monitorare per la giornata di venerdì: ...

Terzo settore, venerdì 26 marzo il Focus del Sole 24 Ore sul Registro unico Il Sole 24 ORE ... intitolato Felicissima sera, va in onda su Canale 5 in prima serata da16 aprile. Maria ...la moglie di Pio D'Antini lavora come modella e grazie ai social ha iniziato anche unacarriera ......stime dell'inflazione futura? Il frattale annuale dalla prossima settimana è vicino a una...che riporta la tendenza in corso e i livelli di inversione da monitorare per la giornata di: ...