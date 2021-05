Vauro: ”Mia difesa Pio e Amedeo ha scatenato strali su social da sinistra” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Dopo aver difeso il monologo satirico di Pio e Amedeo e aver postato la mia intervista rilasciata all’Adnkronos sul mio profilo facebook, sono stato tempestato da oltre 700 commenti di critiche, soprattutto da parte di gente di sinistra”. E’ quanto racconta Vauro all’Adnkronos. Il vignettista, spiega che si è visto così costretto a postare un video per chiarire la sua posizi one: ”Io non ho difeso il duo comico -dice nel video- ho visto il loro monologo e mi sembrava piuttosto chiaro che si scagliassero contro questa dittatura del politically correct. Non mi ha sorpreso la sdegnata reazione di un sacco di benpensanti, spesso di sinistra o quello che la sinistra era – prosegue Vauro – siete convinti davvero che parole come ‘frocio’ o ‘negro’, messe in un contesto che chiaramente è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) “Dopo aver difeso il monologo satirico di Pio ee aver postato la mia intervista rilasciata all’Adnkronos sul mio profilo facebook, sono stato tempestato da oltre 700 commenti di critiche, soprattutto da parte di gente di”. E’ quanto raccontaall’Adnkronos. Il vignettista, spiega che si è visto così costretto a postare un video per chiarire la sua posizi one: ”Io non ho difeso il duo comico -dice nel video- ho visto il loro monologo e mi sembrava piuttosto chiaro che si scagliassero contro questa dittatura del politically correct. Non mi ha sorpreso la sdegnata reazione di un sacco di benpensanti, spesso dio quello che laera – prosegue– siete convinti davvero che parole come ‘frocio’ o ‘negro’, messe in un contesto che chiaramente è ...

