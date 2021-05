Variante indiana, Italia: stop ingressi da India fino a 30 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia vieta gli ingressi dall’India fino al 30 maggio. La Variante Indiana determina la proroga dell’ordinanza che sancisce il divieto di ingresso in Italia da India, Sri Lanka e Bangladesh, fatta eccezione per i cittadini Italiani. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato al 30 maggio il provvedimento. Intanto, oggi il ministero della Sanità Indiano ha reso noto che i nuovi contagi da Coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 412.262 e i morti da Covid 3.980. Le nuove infezioni portano a 21.077.410 i positivi da inizio pandemia e a 230.168 le vittime del Covid-19 nel paese Indiano. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 6 maggio 2021) L’vieta glidall’al 30. Ladetermina la proroga dell’ordinanza che sancisce il divieto di ingresso inda, Sri Lanka e Bangladesh, fatta eccezione per i cittadinini. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato al 30il provvedimento. Intanto, oggi il ministero della Sanitàno ha reso noto che i nuovi contagi da Coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 412.262 e i morti da Covid 3.980. Le nuove infezioni portano a 21.077.410 i positivi da inizio pandemia e a 230.168 le vittime del Covid-19 nel paeseno. Powered by WPeMatico

