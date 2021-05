Valeria Marini che canta La Isla Bonita a Supervivientes 13 anni dopo il duetto con Simona Ventura è tutto ciò che vorrai ascoltare oggi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Fra le tante cose che ama farec’è sicuramentere Ladi Madonna a cappella, sopratin un contesto isolano. A distanza di 13dal celebreconnello studio de L’Isola dei Famosi, ecco anche la versione aggiornata in diretta da. Non c’è un reale perché lo abbia fatto, ma nel bel mezzo della diretta si è tolta le scarpe, ha iniziato ad ancheggiare e insieme agli altri compagni ha dato vita alla versione 2021 de La. Sono 13che laed ancora non ha imparato una singola parola del testo di Madonna. Ma come si può odiare questa donna? Va solo ...

