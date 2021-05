Valeria Arnaldi Lontani da scuola | forzati in casa | con spazi limitati di libertà

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Arnaldi

Leggo.it

Lontani da scuola, forzati in casa, con spazi limitati di libertà e uno schermo per mantenere vivo il contatto con amici e partner. La pandemia, tra lockdown e restrizioni, ha ..., Leggo.itValeria ArnaldiLontani da scuola, forzati in casa, con spazi limitati di libertà e uno schermo per mantenere vivo il contatto con amici e partner. La pandemia, tra lockdown e restrizioni, ...Dopo Monaco, i due sono tornati a Milano, poi sono andati in Russia, dove sono stati 4/5 giorni. Poi Marisa si è rivolta a un avvocato A lei dicevo che suo padre aveva detto sempre bugie. 3 Maggio 202 ...