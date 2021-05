Valentina Brunet | viaggiatrice solitaria abusata sessualmente

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 6 maggio 2021) Valentina Brunet mi scrive da Ronco Chiesa, frazione di sole 60 anime nel Comune di Canal San Bovo. Tra qualche giorno inizierà alcuni giri intorno alla zona, per poi trasferirsi nel Primiero da dove viene, una valle tra le Dolomiti incastonata tra le Pale di San Martino di Castrozza. «Ho trascorso qui i mesi invernali, da sola, in tranquillità. A Primiero invece inizierò la stagione a giugno: lavorerò in un rifugio di montagna accessibile solo a piedi» mi racconta Valentina, che ha 35 anni e ama fare maglia e uncinetto, cucinare, meditare e leggere. Ma Valentina scrive anche, e bene, soprattutto del suo girare per il mondo che poi è la passione più grande, documentata sul suo profilo Instagram. «Quest’inverno mi sono mantenuta grazie alle vendite dei miei due libri, raccontando del viaggio in bicicletta dal Vietnam all’Italia (25.000km in venticinque mesi)». Ed è proprio nel libro Pedalando sogni: Dal Vietnam all’Italia. Diari di una cicloviaggiatrice (autopubblicato nel 2020) che parla anche di una vicenda drammatica che ha dovuto affrontare. Un abuso fisico che ci riporta alle parole urlate da Beppe Grillo qualche settimana fa riguardo al caso che vede suo figlio Ciro indagato per molestie sessuali, presunte fino a prova contraria. E a cui Valentina, vittima due volte, del suo molestatore e di chi non le ha creduto, ora sente di dover rispondere. Ma facciamo un passo indietro e riprendiamo dall’inizio…