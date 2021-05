Vaccino rinviato per un’allergia? Cosa bisogna fare (Di giovedì 6 maggio 2021) Le società italiane di allergologia hanno definito le linee guida per la gestione dei pazienti a rischio di reazioni allergiche ai vaccini per Covid-19. Anche l’Asst Bergamo Ovest è molto attenta con i pazienti che si presentano per il Vaccino Anti Covid-19 nei propri CVT a valutare chi può effettuarlo subito – in sede extraospedaliera – o chi deve, dopo valutazione o consulenza allergologica, effettuarlo contestualmente alla visita nel Centro Vaccinale massivo con precise indicazioni o, nei pochissimi casi più seri, effettuarlo in ambiente protetto ospedaliero (Vap). I professionisti allergologi dell’Asst hanno già analizzato oltre 300 casi: la maggior parte di questi, dopo la mera valutazione delle schede anamnestiche, sono stati immediatamente riprogrammati nei Centri Vaccinali del nostro territorio con indicazioni post Vaccino (un esempio: il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Le società italiane di allergologia hanno definito le linee guida per la gestione dei pazienti a rischio di reazioni allergiche ai vaccini per Covid-19. Anche l’Asst Bergamo Ovest è molto attenta con i pazienti che si presentano per ilAnti Covid-19 nei propri CVT a valutare chi può effettuarlo subito – in sede extraospedaliera – o chi deve, dopo valutazione o consulenza allergologica, effettuarlo contestualmente alla visita nel Centro Vaccinale massivo con precise indicazioni o, nei pochissimi casi più seri, effettuarlo in ambiente protetto ospedaliero (Vap). I professionisti allergologi dell’Asst hanno già analizzato oltre 300 casi: la maggior parte di questi, dopo la mera valutazione delle schede anamnestiche, sono stati immediatamente riprogrammati nei Centri Vaccinali del nostro territorio con indicazioni post(un esempio: il ...

Santa Rita, albero cade in corso Sebastopoli e colpisce auto

Mia Khalifa nuove foto da oltre un milione di like

Vaccini, Viadana a rilento VIADANA.La campagna vaccinale di massa anti Covid: sono circa 4mila i cittadini viadanesi che hanno ricevuto almeno la prima dose. Rispetto al totale della popolazione residente, la copertura risulta ...

