Vaccino Moderna: "Il richiamo funziona sulle varianti brasiliana e sudafricana" (Di giovedì 6 maggio 2021) Un dose di richiamo del Vaccino Covid-19 di Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose del Sars-Cov2, la brasiliana e la sudafricana. Lo afferma in una nota l’azienda, citando i primi risultati di uno studio clinico in corso, con il quale Moderna sta testando una dose di richiamo da 50 microgrammi in individui già vaccinati. I risultati mostrano che questa ha aumentato le risposte anticorpali neutralizzanti contro il virus originale, nonché contro la variante B.1.351 e la P.1, individuate in Sud Africa e Brasile. Le dosi di richiamo sono state “generalmente ben tollerate” “Siamo incoraggiati da questi nuovi dati, che rafforzano la nostra fiducia nel fatto che la nostra strategia di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Un dose didelCovid-19 diha generato una promettente risposta immunitaria contro lepiù pericolose del Sars-Cov2, lae la. Lo afferma in una nota l’azienda, citando i primi risultati di uno studio clinico in corso, con il qualesta testando una dose dida 50 microgrammi in individui già vaccinati. I risultati mostrano che questa ha aumentato le risposte anticorpali neutralizzanti contro il virus originale, nonché contro la variante B.1.351 e la P.1, individuate in Sud Africa e Brasile. Le dosi disono state “generalmente ben tollerate” “Siamo incoraggiati da questi nuovi dati, che rafforzano la nostra fiducia nel fatto che la nostra strategia di ...

