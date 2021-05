Vaccino Covid Italia | dal 10 maggio prenotazioni per over 50

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nuove fasce diper la vaccinazione contro il Coronavirus in. A partire dal prossimo 10, la Struttura Commissariale ha disposto l’avvio delleper la somministrazione anche per gli50 delanti--19, ovvero fino ai nati nel 1971. Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie,80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021. Le prenotazione per i cittadini50 verranno recepite, ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L'America ha r… - Rio de Janeiro, Darth Vader incoraggia i brasiliani a fare il vaccino - Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - Focolaio Covid in Cardiologia, pazienti gravi e operatori sanitari pos… - mamma ha avuto il covid e ha fatto il vaccino, 1 dose sola dopo 3 mesi.

...contro il. Abbiamo lavorato sulla motivazione all'adesione vaccinale da tempo e il rapporto con i pazienti è consolidato anche in campo vaccinale". Finora era disponibile in Italia un...Pfizer efficace contro varianti/ Moderna: funziona anche nuovo richiamo Il professor Matthew Wright , membro del gruppo di esperti del FAF e presidente del gruppo di lavoro dell'EFSA ...La versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. (ANSA) ...Prenotazioni vaccino anti-covid in Italia. A partire da lunedì prossimo saranno aperte, in tutte le Regioni, agli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971.