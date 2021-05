Vaccino Astrazeneca, nuovo studio conferma trombosi ma “eventi rari” (Di giovedì 6 maggio 2021) Proseguono gli studi sul Vaccino Astrazeneca, sviluppato dall’università di Oxford, e l’induzione dopo la somministrazione di trombosi e contemporaneamente di una carenza di piastrine come ipotizzata dai ricercatori tedeschi. Una nuova analisi dimostra che il composto, a vettore virale, può dare effettivamente problemi di coagulazione, ma i casi sono pochissimi e comunque il rapporto tra rischi e benefici rimane abbondantemente a favore dei secondi. Lo studio è pubblicato dalla rivista Bmj. Nella ricerca sono stati analizzati i dati di 280,000 persone tra i 18 e i 65 anni vaccinate con una dose nei due paesi, che hanno sospeso l’uso del Vaccino a metà marzo. Utilizzando i registri nazionali sono stati verificati i tassi di eventi avversi come infarti, ictus, e problemi di coagulazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Proseguono gli studi sul, sviluppato dall’università di Oxford, e l’induzione dopo la somministrazione die contemporaneamente di una carenza di piastrine come ipotizzata dai ricercatori tedeschi. Una nuova analisi dimostra che il composto, a vettore virale, può dare effettivamente problemi di coagulazione, ma i casi sono pochissimi e comunque il rapporto tra rischi e benefici rimane abbondantemente a favore dei secondi. Loè pubblicato dalla rivista Bmj. Nella ricerca sono stati analizzati i dati di 280,000 persone tra i 18 e i 65 anni vaccinate con una dose nei due paesi, che hanno sospeso l’uso dela metà marzo. Utilizzando i registri nazionali sono stati verificati i tassi diavversi come infarti, ictus, e problemi di coagulazione ...

