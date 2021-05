Vaccini, scatta il nuovo piano: per Pfizer e Moderna la seconda dose dopo 42 giorni Ripartono le iniezioni agli insegnanti (Di giovedì 6 maggio 2021) La raccomandazione del Comitato tecnico scientifico: «Protezione alta già con la prima iniezione». Chi aveva già prenotato la seconda dose la farà comunque nella data prevista Leggi su corriere (Di giovedì 6 maggio 2021) La raccomandazione del Comitato tecnico scientifico: «Protezione alta già con la prima iniezione». Chi aveva già prenotato lala farà comunque nella data prevista

