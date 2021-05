Vaccini, nel Cesenate immune il 73% degli over 80. I numeri della lotta al Covid in Romagna (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre è partita la somministrazione del siero anti - Covid anche agli over 60 , nella provincia di Forlì - Cesena sono 102.199 le persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre sono 48.977 ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre è partita la somministrazione del siero anti -anche agli60 , nella provincia di Forlì - Cesena sono 102.199 le persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre sono 48.977 ...

