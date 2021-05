Vaccini, Mumolo (ass. Avvocato di strada): “Chi vive in strada non è contemplato nel piano vaccinale, sono oltre 60mila” (Di giovedì 6 maggio 2021) Vaccino ai clochard, viviamo in Paese che troppo spesso si dimentica degli “ultimi”. “Chi vive in strada non è contemplato nel piano vaccinale, parliamo di oltre 60mila persone che non hanno diritto neanche al medico di base, il rischio di focolai è altissimo”. Ad affermarlo, ai microfoni di Radio Cusano Campus, è Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocato di strada onlus.



