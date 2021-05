Vaccini: Mosca registra Sputnik Light, versione monodose (Di giovedì 6 maggio 2021) La versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Il vaccino ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Laa dose singola del vaccinoV, chiamato, è statata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Il vaccino ...

