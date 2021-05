Vaccini, Mosca registra Sputnik Light versione a dose singola (Di giovedì 6 maggio 2021) La versione a dose singola del vaccino Sputnik V , chiamato Sputnik Light, è stato registrato in Russia . Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. «Il vaccino monodose... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladel vaccinoV , chiamato, è statoto in Russia . Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. «Il vaccino mono...

Advertising

lettera_mosca : Vaccinazione in Russia: 13,4 milioni di cittadini con la prima dose; 9,4 con anche la seconda. #russia #vaccini #SputnikV - mosca_cieca : RT @robersperanza: La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Europa… - pietropaganini : La scelta di Biden di sollevare i brevetti dai vaccini è strategia geopolitica per contrastare Pechino/Mosca fornen… - pietropaganini : @HuffPostItalia Mossa geopolitica per contrastare Pechino/Mosca garantendo vaccini gratis a paesi strategici (Cina… - mosca_cieca : RT @WRicciardi: Decisione epocale Coronavirus nel mondo, gli Usa favorevoli a rimuovere i brevetti sui vaccini -