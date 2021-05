Vaccini, Moderna: il richiamo funziona anche sulle varianti Covid brasiliana e sudafricana (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Moderna ha dichiarato in una nota che una dose di richiamo del suo vaccino Covid-19 ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose del Sars-Cov2, la brasiliana e la sudafricana. L’annuncio della casa farmaceutica è basata sui primi risultati di uno studio clinico in corso, con il quale Moderna sta testando una dose di richiamo da 50 microgrammi in individui già vaccinati. “Siamo incoraggiati da questi nuovi dati, che rafforzano la nostra fiducia nel fatto che la nostra strategia di richiamo possa essere protettiva contro queste nuove varianti individuate. La forte e rapida spinta dei titoli a livelli superiori alla vaccinazione primaria dimostra anche ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –ha dichiarato in una nota che una dose didel suo vaccino-19 ha generato una promettente risposta immunitaria contro lepiù pericolose del Sars-Cov2, lae la. L’annuncio della casa farmaceutica è basata sui primi risultati di uno studio clinico in corso, con il qualesta testando una dose dida 50 microgrammi in individui già vaccinati. “Siamo incoraggiati da questi nuovi dati, che rafforzano la nostra fiducia nel fatto che la nostra strategia dipossa essere protettiva contro queste nuoveindividuate. La forte e rapida spinta dei titoli a livelli superiori alla vaccinazione primaria dimostra...

Advertising

CarloStagnaro : Ripensare e riformare il sistema della proprietà intellettuale ha senso. Sospendere i brevetti sui #vaccini no, com… - fattoquotidiano : L'ANDAMENTO DELLE SOMMINISTRAZIONI - La quota annunciata è stata centrata il 29 e il 30 aprile. Pfizer e Moderna: l… - RaiNews : Nei pazienti oncologici va rispettato l'intervallo di tre settimane', avvertono gli esperti #vaccini - MimmoWolit : Ci sono volute 4 ore tra file e attese varie ......???????? #VacciniCovid #vaccini #Moderna - infoitsalute : Vaccini, da lunedì prenotazioni anche per gli over 50. E il richiamo con Moderna difende dalle varianti -