Vaccini Lombardia 50 – 59 anni, da 10 maggio prenotazioni: come si fa (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) – La Lombardia apre da lunedì 10 maggio le prenotazioni dei Vaccini covid per la fascia di cittadini 50-59 anni. Lo annuncia su Twitter il vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. Si tratta dei cittadini nati tra il il 1962 e il 1971. Le prenotazioni possono essere effettuate online ( E’ necessaria la Tessera Sanitaria in corso di validità. La prenotazione è possibile anche telefonicamente al numero 800 894 545, agli sportelli Postamat (con tessera sanitaria e cellulare, non bisogna essere clienti di Poste Italiane) o rivolgendosi ai portalettere ufficiali di Poste Italiane sul territorio di Regione Lombardia.L’avvio delle prenotazioni per la per la fascia più popolosa di popolazione rispetto a quelle precedenti partirà ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Laapre da lunedì 10ledeicovid per la fascia di cittadini 50-59. Lo annuncia su Twitter il vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. Si tratta dei cittadini nati tra il il 1962 e il 1971. Lepossono essere effettuate online ( E’ necessaria la Tessera Sanitaria in corso di validità. La prenotazione è possibile anche telefonicamente al numero 800 894 545, agli sportelli Postamat (con tessera sanitaria e cellulare, non bisogna essere clienti di Poste Italiane) o rivolgendosi ai portalettere ufficiali di Poste Italiane sul territorio di Regione.L’avvio delleper la per la fascia più popolosa di popolazione rispetto a quelle precedenti partirà ...

