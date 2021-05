Vaccini | lievita il prezzo di Pfizer L’Ue pronta a un esborso pesantissimo per le nuove dosi

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lievita

ilmessaggero.it

Da 859 salgono a 1.150 i contagi in Emilia Romagna dove il tasso di positivitàdal 5,4 all'... Il Commissario Figliuolo: "I casi di effetti collaterali neinon devono allarmare" Il ...La posta in gioco, l'asticella s'alza. E la Puglia arranca ancora. Prego riavvolgere il nastro a giovedì, alle parole in conferenza stampa di Mario Draghi , come sempre non casuali: le 'prossime settimane' ...Già fatte 3.400 iniezioni: ce ne sono altre 5.000 disponibili. L’appello dell’Ausl: "Profilassi necessaria, soprattutto per i più giovani" ...Tantissime novità per il decreto sostegni in merito al budget per affitti, famiglie e vacanze e non solo. Ecco di che si tratta nei dettagli ...