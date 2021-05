Vaccini Lazio, quando aprono le prenotazioni per 40enni e 30enni: la data delle vaccinazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo gli anziani e gli over 70 e 60, nel Lazio la campagna di vaccinazione sta procedendo, con il 28,13% della popoLazione target (over 60 anni) che ha ricevuto la prima dose e il 13, 2% che ha completato il percorso vaccinale. Ora i Vaccini si stanno somministrando agli under 60: da mezzanotte del 4 maggio, infatti, sono aperte anche le prenotazioni per chi ha 56 e 57 anni, per i cittadini nati nel 1964 e 1965. Ma quando toccherà ai 40enni e ai 30enni? Qual è il piano della Regione? Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson in farmacia a Roma e nel Lazio: come prenotare, da quando e dove Vaccini Lazio, quando aprono le prenotazioni per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo gli anziani e gli over 70 e 60, nella campagna di vaccinazione sta procedendo, con il 28,13% della popone target (over 60 anni) che ha ricevuto la prima dose e il 13, 2% che ha completato il percorso vaccinale. Ora isi stanno somministrando agli under 60: da mezzanotte del 4 maggio, infatti, sono aperte anche leper chi ha 56 e 57 anni, per i cittadini nati nel 1964 e 1965. Matoccherà aie ai? Qual è il piano della Regione? Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson in farmacia a Roma e nel: come prenotare, dae doveleper ...

