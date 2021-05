Vaccini Lazio, l’assessore D’Amato: “Entro luglio dosi anche per i 30enni. Da martedì 50mila dosi al giorno” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Vaccineremo i trentenni Entro luglio, mentre l’80% della popoLazione target sarà immunizzata Entro agosto, ovvero tutti i vaccinabili dai 18 anni in su”. Questo, non senza entusiasmo, quanto annunciato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, commentando la campagna vaccinale del Lazio, ad ‘Oggi è un altro giorno’ su RaiUno. Vaccini, D’Amato: “In occasione delle partite degli Europei, pronti a vaccinare presso l’Olimpico” Come ha tenuto a rimarcare D’Amato (nella foto), “Faremo per i giovani una campagna pro-attiva, ed apriremo i centri vaccinali nei posti di lavoro, nei luoghi sportivi, nelle farmacie. anche in occasione delle partite degli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) “Vaccineremo i trentenni, mentre l’80% della popone target sarà immunizzataagosto, ovvero tutti i vaccinabili dai 18 anni in su”. Questo, non senza entusiasmo, quanto annunciato dalalla Sanità della Regione, Alessio, commentando la campagna vaccinale del, ad ‘Oggi è un altro’ su RaiUno.: “In occasione delle partite degli Europei, pronti a vaccinare presso l’Olimpico” Come ha tenuto a rimarcare(nella foto), “Faremo per i giovani una campagna pro-attiva, ed apriremo i centri vaccinali nei posti di lavoro, nei luoghi sportivi, nelle farmacie.in occasione delle partite degli ...

