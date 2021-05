Vaccini lavoratori | dai supermercati ai ristoranti | quali saranno le priorità

(Di giovedì 6 maggio 2021) La data non è fissata, ma dovrebbe essere da fine maggio in poi, quando ci sarà la copertura degli ultrasessantacinquenni. Da quel momento in poi potranno partire le vaccinazioni all’interno delle aziende, anche qui però con delle priorità. I lavoratori del commercio al dettaglio, della logistica e dei trasporti, dovrebbero essere fra i primi, seguiti da parrucchieri e ristoratori. Sono tutte categorie che svolgono servizi necessari e che sono più spesso a contatto con il pubblico.

Le aziende più grandi potrebbero chiedere ialle Regioni e ad effettuare le inoculazioni ... sono circa 16 milioni iche aspettano la prima dose . Idella logistica, ...Dal 7 Maggio, inoltre, prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isole minori e deistagionali non residenti. Si parte con Salina, Lampedusa e Linosa. Da ...Registrati i primi ravvedimenti: appuntamento per la dose ad una ventina di persone. E dalla direzione dell’azienda sanitaria arriva un appello a vaccinarsi rivolto a sessantenni e settantenni ...Via libera da stasera alle 20 alle prenotazioni in Sicilia - sulla piattaforma di Poste italiane - per le vaccinazioni che riguardano i cittadini compresi nella fascia d'età 50-59 anni (nati dal 1962 ...